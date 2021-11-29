Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львов ждут американские горки, а Рыбам стоит опасаться сказочников

Что вас ждет на этой неделе? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Неделя обещает быть насыщенной: Овнам предстоит принять ряд важных решений, которые в дальнейшем отразятся на всех сферах их жизни. Но не стоит бояться. Прислушайтесь к своему сердцу, ведь оно знает вас как никто другой. Что касается финансовой сферы, то здесь нужно быть осторожнее, деньги вещь непостоянная, сегодня они есть, а завтра они испарились как по волшебству. Будьте внимательны к своим растратам и не идите на поводу у соблазна.

ТЕЛЕЦ

Тельцам на этой неделе стоит обратить внимание на свое здоровье. В последнее время вы слишком много работаете и слишком много думаете. Звезды советуют пересмотреть свое расписание на этой неделе и выделить время на отдых. Поверьте, ваша нервная система скажет вам спасибо. В любви у Тельцов все стабильно. Семейные Тельцы будут наслаждаться уютными вечерами в кругу родных, а одиноких Тельцов ждет масса интересных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе Близнецам нужно решить все свои дела, которые так долго их не отпускают. В финансовом плане им предстоит много приятных трат, ведь для близких людей ничего не жалко. В любовной сфере – затишье перед бурей. Готовьтесь!

РАК

Ракам на этой неделе нужно разобраться в себе, чтобы двигаться дальше. Звезды советуют вам понять, чего же вы ждете от себя. Ваше эмоциональные качели отражаются на вашем здоровье и работе. Позвольте вашим близким вам помочь, выслушать вас, и тогда вам станет проще разобраться в своем внутреннем конфликте.

ЛЕВ

Львы на этой неделе шалунишки. В финансовом плане у вас все прекрасно и вы можете позволить себе все что угодно. Но учтите, еще только начало месяца и все может измениться, так что аккуратнее. В любви у вас американские горки в перемешку с мелодрамой. Да-да, можно запастись попкорном – будет интересно. Правда, после такой бури эмоций, организм немного выдохнется, так что дайте ему передохнуть, прежде чем снова окунуться в новую яркую неделю.

ДЕВА

Девы, на этой неделе у вас все будет стабильно. Никаких стрессовых ситуаций, интриг, переживаний. Так держать, вам давно пора хоть немного передохнуть! Но звезды советуют вам обратить внимание на свои финансы и все грамотно рассчитать,чтобы потом не вышло неприятных моментов. В любви также стоит проявить немного терпения, чтобы сохранить гармонию.

ВЕСЫ

На этой неделе звезды советуют вам уделить время семье. Работа – это, конечно, хорошо и важно, но ваши близкие очень скучают по вам. Составьте свое расписание так, чтобы насладиться временем с семьей. В остальном все стабильно и никаких сюрпризов не предвидится, если вы сами не проявите инициативу.

СКОРПИОН

Скорпионам нужно немного расслабиться и перестать думать о проблемах. Ваше эмоциональное состояние на пределе. Но благодаря любви вам удастся избежать негативных последствий своей хандры. В финансовой сфере все не совсем гладко, но это временные трудности. Звезды видят – скоро все наладится.

СТРЕЛЕЦ

Все, что вы задумали на этой неделе – смело делайте. Удача на вашей стороне. Все семь дней обещают быть насыщенными на события. На работе вас похвалят, финансы также будут на высоте, а в любви, как в сказке – все взаимно, приторно и немного с перчинкой. Смелее! Это стопроцентно ваша неделя.

КОЗЕРОГ

Понедельник будет весьма обыденным, но постепенно накал страстей все-таки захватит вас. Постарайтесь не терять голову и все держать под контролем, иначе случиться ба-бах! Финансы шепчут вам об осторожности, так как предстоит много лишних трат на весьма ненужные вещи, так что прислушайтесь к внутреннему голосу внутри себя, возможно он спасет вас от пустого кошелька.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев ждут трудовые будни. Но не стоит сильно увлекаться работой, это может повлиять на ваше здоровье. Подумайте об отдыхе на свежем воздухе - он поможет снова вернуться в тонус. Рыбалка, шашлычок, банька - красота! В финансовом плане все стабильно, как и в любовной сфере. Но не стоит пускать все на самотек, ситуация может измениться в любой момент.

РЫБЫ

Эта неделя приготовила рыбам много всего интересного: возможна встреча с таинственным незнакомцем, который закружит вас в танце любви и увлекательных историй. Только будьте осторожны, в последнее время активизировалось слишком много сказочников, которые хотят вас запутать. Здоровье скажет вам спасибо за заботу о нем, а вот ваши финансы начинают нервничать. Хоть ситуация у вас еще не критична, все-таки пересмотрите свои траты еще раз.

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