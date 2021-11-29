Табуретом по голове: подростка в Удмуртии подозревают в причинении тяжкого вреда здоровья пьющему отчиму

По данным следствия, мать подростка и отчим ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, а также не выполняют свои родительские обязанности должным образом. Фото: pixabay.com

В Завьялово возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, юношу подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему 45-летнему отчиму (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

«По данным следствия, 16 октября 2021 года около 18 часов подозреваемый в ходе ссоры нанес отчиму множество ударов кулаками, а также табуретом по голове, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены отчим и свидетели. Назначены две экспертизы – судебно-медицинская для потерпевшего (уже проведена) и психолого-психиатрическая судебная в отношении подозреваемого (проводится в настоящее время).

Дело осложняется тем, что, по данным следствия, мать подростка и отчим ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, а также не выполняют свои родительские обязанности должным образом. Учитывая эти обстоятельства, ребенка изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«По результатам расследования уголовного дела будет дана оценка полноте и эффективности мер, принимаемых органами системы профилактики в связи со сложившейся в семье ситуацией», — резюмируют в ведомстве.

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