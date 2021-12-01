Гороскоп на декабрь – 2021: Скорпионы попадут в капкан, а в жизнь Львов ворвется ураган

Что вас ждет в этом месяце? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Декабрь станет для Овнов отличным началом новой главы в жизни. В первой половине месяца вам стоит набраться терпения, ведь предстоит много важных разговоров и событий. Даже если сейчас кажется, что все валится из рук и вокруг вас плетут заговоры, не переживайте, – конец декабря все расставит на свои места. Нужно лишь немного потерпеть и быть сильными. На работе вам поступят интересные предложения – подумайте как следует и не спешите сразу отказываться. Возможно, это шанс открыть окно в будущее.

ТЕЛЕЦ

Начало и середина декабря обещают быть суматошными. На работе вас захватит вдохновение, идеи будут одна за другой посещать вас и тем самым прибавлять немало приятных забот. Но не дайте работе завладеть всем вашим временем, иначе это может привести к конфликтам в семье. Постарайтесь составить план, чтобы все успеть. Конец декабря даст много положительных и теплых эмоций. Подготовка к Новому году, куча подарков, предпраздничная суматоха в магазинах – все то, чего не хватает по будням.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале декабря Близнецов захватит хандра. Постарайтесь ей сопротивляться. Найдите способ поднять себе бодрость духа: соберитесь с друзьями, сходите на шопинг, купите то, что так давно хотели. Середина декабря обещает быть плодотворной. Хандра начнет отступать, случится творческий взрыв. Не закидывайте необычные идеи в долгий ящик, они могут принести вам массу удовольствия и пользы. В любовной сфере у Близнецов все хорошо, но будто чего-то не хватает. Звезды советуют добавить немного красок, попробовать что-то новое. Конец декабря окунет вас в новогоднюю атмосферу в кругу семьи и близких. Будет очень тепло и уютно.

РАК

Если вы хотите что-то изменить, то сейчас самое время. В этом месяце ваши идеи будут воплощаться, главное – не сомневаться! Хотите новую стрижку – пожалуйста, задумали новый проект на работе – только вперед! Середина декабря станет немного унылой, так как вам предстоит решать бытовые проблемы, которые могут подпортить настроение. Но к концу декабря все разрешится. Благодаря поддержке близких вы не падете духом, а с улыбкой начнете готовиться к торжеству.

ЛЕВ

В начале декабря звезды рекомендуют вам прислушаться к советам старших. Речь идет не только о семье, но и о работе. Эти советы могут стать отличным подспорьем для вас. В середине декабря постарайтесь сделать то, на что долгое время не решались. Это откроет ваши новые возможности. Конец декабря готовит для вас необычную встречу. Ураган в лице старого знакомого ворвется в вашу жизнь и, возможно, останется в ней на очень долгое время.

ДЕВА

Девам стоит всерьез позаботиться о своем здоровье. Декабрь начнется неважно, но постепенно жизнь начнет набирать обороты. В середине декабря возможны неприятности на работе, но все поправимо. Главное – вовремя исправить ошибки и спокойно разрешить все конфликты. В любовной сфере все стабильно, что нельзя сказать о финансах. К концу декабря вам предстоит прилично потратиться. Но не стоит переживать, деньги пойдут на благое дело. Улыбка дорогих людей того стоит.

ВЕСЫ

В начале декабря вам поступит предложение, которое застанет врасплох. Постарайтесь все взвесить перед тем, как принять решение. В середине декабря вас окутают тревоги и сомнения. Если вам нужно кому-то выговориться, то лучше сделать это. Вот увидите – все не так страшно, как вы себе придумали. Ближе к концу декабря ваша вторая половинка сделает вам сюрприз, а одиноких Весов ждет свидание, которого они так долго ждали.

СКОРПИОН

Декабрь предстоит затратный. Звезды советуют составить план, чтобы покупки не вышли вам боком. Середина декабря преподнесет сюрприз в виде тайного поклонника. Хорошо это или плохо – решать только вам. Но будьте осторожны, попасть в капкан Купидона очень легко, а вот выбраться из него уже сложнее. Конец декабря будет полон суматошных приготовлений к Новому году, но вы все успеете. Гирлянды, елки, снежные горки, семья и близкие друзья – вот ваш рецепт идеального окончания месяца.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в последнее время слишком нерешительны, но декабрь подтолкнет их к действиям. Начало месяца может быть немного нервным, но в целом все задуманное будет сделано. А вот середина декабря заставит побегать. Звезды советуют вам сдать все хвосты на работе или учебе, а также грамотно распланировать свое время, чтобы все успеть. Не пускайте все на самотек, это выльется вам боком, а возможно, и не только вам. Конец месяца даст немного передохнуть, но сильно не расслабляйтесь. Впереди Новый год, нужно готовить подарки и поднимать новогоднее настроение.

КОЗЕРОГ

Козероги станут настоящими королями декабря. Во всех сферах их ждет успех. На работе возможно повышение. А если вы долго не можете найти свое место, то в этом месяце вы его обязательно найдете. Все планы будут исполняться. Но звезды советуют впустить в свою жизнь немного спонтанности, чтобы добавить ярких эмоций. Ближе к концу месяца ожидаются приятные известия. Стоит подготовиться, без сладкого не обойдется.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи – энерджайзеры декабря. Вам хочется все и сразу. Ну раз хочется, то вперед! В начале месяца будет казаться, что работа взяла вас в плен и отпускать совсем не хочет, но это не так. Она вас просто очень любит, и вы ей очень нужны, а точнее людям, которые с вами работают. Так что вам придется быть для всех палочкой-выручалочкой. К середине декабря рабочий пыл немного поутихнет, наступит небольшая передышка. Проведите время с близкими, устройте небольшую вечеринку. К концу декабря вы вновь будете полны энергии, чтобы на коне приступить к новогодним марафонам по магазинам и украшению дома.

РЫБЫ

В декабре вашим близким будет вас не хватать. Попробуйте чаще видеться с ними в этом месяце. На работе вы будете слишком активны, за что будете вознаграждены приятными бонусами. В середине месяца вас ждут веселые вечера в компании друзей, среди них есть люди, которым вы очень нравитесь. Присмотритесь, вдруг это ваш принц... или принцесса. В конце декабря с финансами будет немного тяжеловато, так как предстоит много непредвиденных трат, но не отчаивайтесь. Все не так критично, просто придется немного экономить, чтобы ваши планы осуществились. Новогоднее настроение посетит вас внезапно. В голове заиграют новогодние песни, а холодильник будет заполняться разными вкусностями.

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