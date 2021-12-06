Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: у Скорпионов появится телохранитель, Девы заведут необычного лучшего друга, а Ракам нужно быть начеку

Что вас ждет на этой неделе? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Неделя начнется весьма напряженно. Постарайтесь не нагнетать обстановку раньше времени. Любые ваши решения и действия скажутся на вашем эмоциональном состоянии. Помните, любая проблема – решаема. На этой неделе звезды советуют вам прислушаться к советам близких. Конец недели будет более спокойным. Вам выпадет возможность отдохнуть, собрать мысли в порядок. В финансовом плане вам следует быть внимательнее. Деньги имеют свойство быстро заканчиваться.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе может произойти то, чего вы так долго ждали. Возможно это долгожданная покупка, отдых или визит-сюрприз. Неделя начнется спокойно, будет время подумать о многом. Но постепенно события начнут набирать обороты, и жизнь закрутит вас в своем танце. Не переживайте, если что-то пойдет не по плану, возможно это было задумано кем-то другим. В любом случае, будет море эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете склонны все преувеличивать. В таком состоянии главное не нарваться на конфликты. В целом неделя будет весьма продуктивна. Вы завершите незаконченные дела и приступите к покорению новых вершин. В конце недели вас ждут приятные встречи, уютные вечера и много вкусной еды. В финансовом плане все неустойчиво, но терпимо. Главное правильно расставить приоритеты.

РАК

На этой неделе звезды советуют Ракам вырваться из рутины. Добавьте в свое расписание что-нибудь новенькое, не свойственное вам. Это подарит новые ощущения, принесет в вашу жизнь перчинки. Конец недели заставит вас задуматься о масштабных планах. Звезды советуют оставить их в тайне, чтобы все вышло так как вы придумали. Вокруг вас собрались недобросовестные люди, которые могут подслушать и украсть себе ваши замыслы. Будьте начеку.

ЛЕВ

Неделя начнется у Львов весьма спокойно. Все будет идти как по сценарию. Правда, к середине недели вас может ожидать сюжетный поворот, который вас сильно удивит. Постарайтесь взять от этой недели как можно больше положительных эмоций, они вам очень пригодятся в выходные. В финансах все равно, распланировано и сюрпризов не предвидится. В выходные звезды советуют вам провести время с семьей и расслабиться.

ДЕВА

На этой неделе ваша интуиция станет вашим лучшим другом. Прислушайтесь к ней и вы не прогадаете. Особенно это касается общения с людьми. Возможно, она убережет вас от обмана. В финансовом плане все стабильно, к концу недели возможны приятные денежные бонусы. Звезды отдельно обращаются к одиноким Девам – вам пора отправиться на спонтанное свидание, оно может закончиться весьма перспективно.

ВЕСЫ

У Весов эта неделя будет наполнена семейными хлопотами. Все нуждаются в ваших советах, поддержке и помощи. Постарайтесь проявить терпение. К концу недели может возникнуть конфликт на фоне бытовых проблем. Задумайтесь, может вам пора добавить в ваш быт чего-то новенького и нестандартного.

СКОРПИОН

Скорпионы на этой неделе трудяги. Работа кипит, а в любимом хобби намечается приличный рост. Ваш талант вот-вот кто-то заметит и оценит по достоинству. Посмотрите вокруг, за вами по пятам следует удача и на этой неделе она будет вашим телохранителем. Под конец недели постарайтесь сбавить обороты и немного отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ

Любая неудача в эти семь дней – это опыт. Постарайтесь не зацикливаться на них. Неделя будет непростой в эмоциональном плане. Но после дождя солнце всегда возвращается. Конец недели подготовил вам приятный сюрприз. Выше но! И на вашей улице заиграет музыка.

КОЗЕРОГ

Козерогам на этой неделе предстоит непростой выбор. Причем он может затронуть любую сферу вашей жизни. Не спешите сразу принимать решения. Лучше хорошо подумать и прислушаться к внутреннему голосу. Главное быть честным с собой и окружающими. К концу недели возможны большие перемены в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи немного устали. На этой неделе постарайтесь разгрузить свои планы. На одних амбициях далеко не уедешь, отдыхать тоже очень важно. К концу недели возможны денежные поступления. Порадуйте себя долгожданной покупкой или поездкой. Это пойдет вам на пользу, значительно поднимет вам настроение и зарядит энергией.

РЫБЫ

Начало недели у Рыб довольно спокойное, чего нельзя сказать о конце рабочих будней. Выходные обещают быть насыщенными на приключения. Любая ваша авантюра будет успешна. Но только не увлекайтесь, веселье это конечно хорошо, но только с умом. У необдуманных поступков бывают плохие последствия. В финансовом плане все не совсем гладко, поэтому стоит задуматься о своем бюджете, чтобы потом не остаться ни с чем.

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