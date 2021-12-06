Остановку «Садоогороды» в Ижевске перенесут в связи с ремонтом теплотрассы

Городские службы должны перенести дорожный знак на новое место. Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске временно перенесут остановку «Садоогороды» на улице Выставочной по ходу движения из центра, сообщает IZHLIFE со ссылкой на соответствующее постановление главы города. Отмечается, что перенос связан с проведением ремонтных работам на теплотрассе.

«Перенести остановочный пункт по ул. Выставочная от здания № 14 к зданию № 16а по пер. Выставочный», - говорится в документе.

Городские службы должны перенести дорожный знак на новое место. АО «ИПОПАТ» рекомендовано установить указатели.

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