Когда скауты появились в Удмуртии и как ими стать сейчас?

Руковоитель скаутского объединения «Лесные коты» Ксения Чухланцева. Фото: vk.com/forestcatsudm

Появившись в России в начале XX века, движение скаутов стало развиваться стремительными темпами. Но советская власть перечеркнула все начинания – движение вновь официально разрешили только в 1990 году. Какова история скаутов в Удмуртии и в Ижевске – в материале «Комсомолки».

Рождение движения

Движение зародилось в Англии в 1907 году, его инициатором стал лорд Роберт Баден-Пауэлл, британский военачальник. Он занимался новобранцами на армейской службе, но в какой-то момент понял: чтобы в армию приходили не «маменькины сынки», а вполне самостоятельные молодые люди, заниматься их воспитанием надо с самого детства. Так появилась скаутская организация, постепенно распространившаяся по всему миру.

Роберт Баден-Пауэлл и первые скауты в первом скаутском лагере. Август 1907 г., Англия. Фото: wikipedia

Начало XX века: первые скауты в России

В 1909 году скауты появились и в России.

«Император Николай II приказал перевести книгу основателя скаутинга Баден-Пауэлла «Разведка для мальчиков». Этим делом занялись ротмистр Григорий Захарченко, штабной капитан Олег Пантюхов и педагог Василий Янчевецкий – они-то и создали первые дружины скаутов. Но постепенно эта инициатива сошла на нет», – рассказывает Александр Русанов, инструктор, начальник сектора истории главной квартиры организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

В 1914 году было создано общество содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут» под председательством контр-адмирала Бострема, который пригласил из Финляндии скаутмастера Рагнара Акселевича Фернберга. Благодаря его опыту и таланту, к 1918 году в стране была создана сеть скаутских формирований в 82 городах общей численностью 88 тысяч человек.

Петроградская дружина на параде в честь покровителя скаутов – св. Георгия Победоносца. Петроград. 23 апреля 1917 г. В центре главный инструктор дружины – скаутмастер Р.А. Фернберг. Фото: ЦГАКФФД. СПб

Среди городов была и Вятка. Известно, что отряд скаутов был на Воткинском заводе, а также несколько фамилий первых скаутов: это дети купца Андрианова, а также Шляпугина.

«Будь готов оказать помощь слабому». Открытка, 1915. Фото: wikipedia

Революция и запрет движения

После 1917 года советская власть избавилась от скаутов, хотя многие принципы и даже символы этого движения были заимствованы пионерской организацией. От яркой формы с нашивками, которая противоречила «рабочему духу», отказались, а вот галстук оставили.

«Но есть данные, что отряд скаутов существовал и после 1917 года. Так, на одной из семейных фотографий Алемасовых, датируемой концом 1920 года, видно мальчика в скаутской форме. Цвет галстука не виден, возможно, что это уже красный пионерский, но форма точно скаутская – таковой у пионеров не было», – подчеркивает Александр Русанов.

Фотография из семейного архива Алемасовых, датируемая концом 1920 года. Мальчик – в скаутской форме. Фото предоставлено Александром Русановым

После революции скауты разделились на условных «красных» и «белых». «Красные» стали переходить в пионерскую организацию, а «белые» – уходить в подполье. В 1922 году большевики официально запретили скаутинг в СССР.

В 1925–1926 годах скаутов старше 18 лет и скаутмастеров привлекли к ответственности по 62-й статье УК (организация контрреволюции). Кто-то отделался уходом с работы, кого-то отправили в ссылку на срок до 3 лет. Несколько десятков человек были наказаны 3 годами в концлагеря и 5 годами ссылки.

Есть данные, что 24 скаута сидели в Соловецком лагере. Известно и о расстреле троих скаутов.

Конец XX века: возрождение скаутов

И только в 1990 году в России вновь официально разрешили скаутское движение. Тогда были проведены первые лагеря с участием скаутмастеров из среды русской эмиграции.

В Удмуртии скаутинг тоже начинал развиваться. Так, в 1992 году в селе Якшур-Бодья в школе слепых и слабовидящих детей появилось первое звено скаутов.

«Я работала воспитателем в этом интернате. И решила создать организацию, чтобы ребятам было интересно, чтобы у них был стимул и желание учиться, заниматься какими-то интересными и полезными делами, – рассказывает Галина Михайлова, один из основателей скаутского движения в Удмуртии. – Но никаких организаций для детей в то время уже не было. Начала искать хоть какие-то идеи в газетах и журналах в библиотеках села. Случайно наткнулась на информацию про скаутов. Сразу оценила большую пользу в воспитании и развитии подрастающего поколения. Придумала галстуки красно-синего цвета: красный – от пионеров, а синий – это цвет родникового края. В журнале информации было мало – приходилось много фантазировать. В целом получалось интересно, дети увлеклись, на нас стали обращать внимание не только в нашей школе».

Скауты Удмуртии. Фото: nors-r.ru

В 1993 году Галине Михайловой предложили работать с организацией скаутов на районном уровне.

«И я случайно в газете увидела объявление о том, что в Ижевске создана Ассоциация скаутов Удмуртии, ее руководитель – Сергей Тетенов. Я связалась с ним, и наш скаутский отряд им. Александра Невского вступил в Ижевскую ассоциацию скаутов. Мы стали вместе развиваться и учиться. Потом к нам стали присоединяться люди из других районов и городов. Мы стали приглашать их в наши совместные летние палаточные лагеря. Позже познакомились и со скаутами других регионов, начали участвовать в их лагерях, набираясь опыта и знаний».

В 1995–1997 годах была создана Ассоциация скаутов Удмуртии, президентом которой стал Тетенов. Но в 2000 году она распалась. Вместо нее появилось удмуртское региональное отделение Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

«Для скаутов Удмуртии начался новый этап активного движения. В наших ряды вступили отряды из половины районов Удмуртии. Самыми активными были Як- Бодьинский, Вавожский, Киясовский, Камбарский, Сарапульский районы, скауты из Сарапула и воспитанники Алнашского детского дома».

Отметим, в 2007 году скаутское движение отметило свой столетний юбилей. Численность скаутов по всей России была примерно 30 тысяч человек.

Начало 2000-х: скаутинг в Ижевске

В 2004 году ижевское движение скаутов было самым динамично развивающимся в России. Один за другим стали открываться скаутские отряды во всех школах – всего тогда было создано около 60 отрядов.

Скауты Удмуртии. Фото: nors-r.ru

Появилась республиканская общественная детская организация «Скаутская ассоциация Удмуртской Республики» (САУР). Кроме взрослого штаба действовал Городской детский штаб (ГДШ), в который входили как взрослые скауты, так и те, кто еще совсем недавно стал скаутом, но хотел внести свой вклад в развитие организации.

Скауты участвовали в пешеходном марафоне по Ижевску, празднике «Первого костра», в «Скаутском ралли» и других традиционных скаутских мероприятиях. А на площади около Дворца детского творчества состоялся первый костер ижевских скаутов. Тогда в организации состояло около 800 человек – кстати, это больше, чем в аналогичной организации Москвы на тот момент. Скауты участвуют в международном фестивале скаутов «Джамбори» в Самаре на Грушинской поляне. Ижевская делегация оказалась самой многочисленной – около 200 человек – и самой активной, победив на конкурсе веселых и находчивых.

В этом же году на базе дворца открыли первый в России центр по подготовке и переподготовке кадров для скаутинга, где учащиеся получали сертификаты государственного образца.

Как появились «Лесные коты»

Отряд скаутов «Лесные коты» появился в Ижевске в марте 2018 года. В него входили всего 7 человек. Идея создания отряда пришла Ксении Чухланцевой, маме одного из скаутов. Для детей были организованы обучающие занятия по скаутской методике, а также занятия со специалистами по парусному спорту, туризму. Ребята участвовали в городских и российских мероприятиях, ходили в походы и на сплавы.

Скаутское объединение «Лесные коты» Фото: Амир Закиров

«Название «Лесные коты» отряд выбрал по двум причинам. Во-первых, коты милые. Во-вторых, нам нравится ходить в лес. И в наших галстуках два основных цвета: оранжевый – цвет рыжих котов, и зеленый – цвет леса», – рассказала Ксения Свалова, один из руководителей отряда.

Через год в отряд ходили уже 40 скаутов. В 2020 году его переименовали в Удмуртскую региональную общественную организацию «Самостоятельное скаутское объединение «Лесные коты».

Скаутское объединение «Лесные коты». Архив редакции

В это же время на базе отряда была открыта Школа Акел, программа обучения которой разрабатывалась для того, чтобы дать взрослым начальные знания и навыки, а также вызвать и поддержать у них энтузиазм, необходимый для занятий с младшими скаутами. Проводились групповые, индивидуальные и практические работы под присмотром опытных скаутских руководителей и квалифицированных инструкторов. В 2021 году программа была усовершенствована, дополнена 30 видеоуроками и 3 итоговыми тестами. По этой программе обучение прошли 60 взрослых.

Скаутское объединение «Лесные коты». Архив редакции

На сегодняшний момент «Лесные коты» входят в состав Национальной организации российских скаутов-разведчиков. В отряде – более 150 детей и 40 взрослых. В 2021 году «Лесные коты» впервые начали работать за пределами Ижевска. В ноябре начались занятия в селе Якшур-Бодья. Сейчас они работают на четырех площадках, готовятся к запуску еще две.

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