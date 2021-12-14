Последние новости Ижевска на утро 14 декабря 2021 года: новые автобусы вышли на маршруты и выдача сертификатов переболевших ковидом в РФ по факту наличия антител

Рассказываем о последних новостях в республиканском и региональном масштабе Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 14 декабря, в Ижевске температура поднимется до –9 градусов, ожидается легкий снегопад. Пока вы потягивайте свой утренний кофе, предлагаем вам вспомнить события минувшего дня.

Сертификаты переболевших ковидом будут выдавать по факту наличия антител

Об этом сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Раньше для получения такого сертификата нужно было иметь в организме определенное число антител, сейчас же сертификаты будут выдавать независимо от их количества.

Полено убило мужчину

40-летний житель Удмуртии занимался доставкой дров в личное подсобное хозяйство. Во время погрузки бревен, одно из них выпало и придавило мужчину насмерть.

Неудачливый кулинар

Женщина, жившая по ул. Тимирязева, заметила едкий запах дыма и незамедлительно позвонила в пожарную часть. Оказалось, что сосед занимался кулинарными экспериментами, в результате чего, чуть не произошел пожар. Благодаря бдительной соседке, трагедии удалось избежать.

Очередная дорожная авария

Две легковых машины столкнулись в Удмуртии. На этот раз обошлось без жертв. Лишь один водитель попал с травмами в больницу.

Новые автобусы появились в Ижевске

Что тут можно еще добавить? Ищите их на улицах города. Они уже ездят по городским маршрутам.

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