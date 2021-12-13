Водитель «Гранты» попал в больницу после столкновения с иномаркой под Ижевском

ДТП произошло 11 декабря, около 14:32. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В минувшую субботу, 11 декабря, около 14:32, на пятом километре Якшур-Бодьинского тракта в Ижевске произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 62-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» начал разворот, не убедившись в его безопасности, и столкнулся с автомобилем SsangYong Musso с 40-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить «поворотник», переместиться в соответствующее крайнее положение на проезжей части, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности маневра – и лишь после этого начать поворот или разворот.

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