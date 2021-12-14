6 «небоскребов» Ижевска с высоты птичьего полета

Matrёshka city – самое высокое жилое здание в Ижевске на 2021 год Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За последние годы в Ижевске один за другим начали строить высотные здания. В сравнении с московскими «башнями» в сто этажей небоскребами их можно назвать с трудом, но для нашего города 25–26 этажей – это уже высоко.

Считается, что жить на последнем этаже – престижно. Обычно здесь располагаются пентхаусы с террасами и панорамным остеклением, откуда открываются шикарные виды на город. К тому же городская пыль и выхлопные газы почти не поднимаются выше 30 метров. Но есть и свои минусы. У некоторых людей на такой высоте кружится голова и случаются панические атаки. Другие опасаются за свою безопасность при экстренной ситуации – хотя местное МЧС регулярно проводит учения и тренируется ликвидировать огонь на такой высоте.

Пока самым высоким зданием в Ижевске считается один из домов жилого комплекса Matrёshka city. Он расположен в Устиновском районе на проспекте Калашникова, и в нем 26 этажей!

На карте отмечены все шесть «небоскребов» Ижевска Фото: Яндекс. Карты

На ул. 10 лет Октября возвышаются два «небоскреба» – это дома ЖК «Покровский». В них также 25 этажей. И на ул. Герцена можно увидеть тоже 25-этажный ЖК «Огни Ижевска».

Еще одна знаменитая ижевская высотка – Ocean city. Дом находится на ул. Пушкинской. Его архитектура напоминает морской коралл со дна океана, а ночью здание очень красиво подсвечивается.

Подсветка Ocean city успела стать своеобразным символом города Фото: Архив «КП» в Ижевске

Недалеко от него расположились еще два 25-этажных жилых комплекса – это ECO Life Весна и недавно сданный «Пять континентов».

Отметим, в нашу подборку самых высоких зданий Ижевска не вошли башни-близнецы ЖК «Республика». Все потому, что в них всего по 22 этажа.

Вид на Ocean city с одной из строящихся башен ЖК «Республика» Фото: Архив «КП» в Ижевске

А вы бы хотели жить в такой высотке?

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