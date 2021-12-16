Тур по новостройкам Ижевска: посетили дома будущего вместе с «Комсомолкой»

Тур проводится уже девятый год! Фото: Архив «КП» в Ижевске

В минувшую субботу состоялся очередной долгожданный тур по новостройкам Ижевска. Такие поездки – отличная возможность для жителей города познакомиться с новыми жилыми комплексами, задать интересующие вопросы, провести время с пользой и узнать много интересной информации. И все это происходит в выходной день, за несколько часов и в компании прекрасных экспертов!

Отметим, что во время экскурсии были соблюдены все антиковидные меры: участники тура были в масках и перчатках, в автобусе соблюдалась шахматная рассадка.

В этот раз мы посетили четыре жилых квартала: ЖК Парк-квартал «Атмосфера», ЖК ZNAK, ЖК «ХОРОШО», ЖК «Город оружейников». Предлагаем и вам присоединиться к этой увлекательной поездке, будет интересно!

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА НАШЕГО ТУРА – ЖК ПАРК-КВАРТАЛ «АТМОСФЕРА»

Парк-квартал «Атмосфера» расположен рядом с Холмогоровским лесом – идеальное место для прогулок и отдыха. Рядом с ним находятся фермерские рынки со свежими продуктами, фитнес-центры с бассейнами, в том числе с детским. Есть ТРК с фудкортами, детским центром и кинотеатром. В районе вы найдете две престижные школы: гимназия № 83 и гуманитарно-юридический лицей № 86, детские сады, развивающие центры и студии. И все это в пешей доступности, нет необходимости пользоваться автомобилем или тратить деньги на такси.

Фирменной карточкой проекта стали сдержанные, натуральные цвета – от мокко до шоколадного, с элегантными белыми верхними этажами.

У всех домов жилого квартала будут свои благоустроенные дворы, которые соединятся и составят единое пространство для отдыха и игр. Что там будет:

– зона экорелакса для спокойного отдыха;

– фитнес-комплекс во дворе;

– прогулочная зона-променад;

– зона с живой елью для совместного празднования Нового года;

– kids-park (кидс-парк [детский парк]);

– классическая спортивная площадка;

– канатная сетка-лазалка со встроенным батутом;

– уличные тренажеры.

Кстати, детей можно будет спокойно отпустить играть во двор – он огорожен и защищен от посторонних, камеры наблюдения во дворе и холле будут следить за безопасностью жильцов.

Не надо думать, куда поставить свой автомобиль, – на территории парка-квартала предусмотрены гаражные боксы. Это не только удобно, но и надежно.

В Парке-квартале «Атмосфера» применяются:

- монолитная технология;

- комбинированный фасад из облицовочного кирпича «баварская кладка» и штукатурки;

- увеличенные окна;

- бесшумные лифты;

- разводка отопления в стяжке пола;

- предчистовая отделка;

- высота потолка 2,7 м.

Срок сдачи:

4-й квартал 2022 года

Варианты приобретения:

- 100 % оплата;

- рассрочка;

- обмен старой квартиры на новую, в том числе с детскими долями, – сделки с участием органов опеки;

- материнский капитал;

- ипотека – от 0,4 % – специальное предложение декабря 2021 года;

Электронная регистрация сделки без необходимости посещения МФЦ – за счет застройщика.

Контакты:

Отдел продаж: +7 (3412) 509-509

Приемная: +7 (3412) 50-93-93

Адрес: ул. Красноармейская, 86

info_18@talan.group

Время работы отдела продаж:

Понедельник – пятница: 9:00–19:00

Суббота: 10:00–14:00

Воскресенье: выходной

Сайт: ижевск.талан.рф

ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ, И СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – ЖК ZNAK Город будущего

Участники тура отправились в новый современный микрорайон «Город будущего ZNAK», который строится в Завьяловском районе, на границе с улицей им. Архитектора Берша.

Стоит отметить, что «Город будущего ZNAK» стал победителем в градостроительном конкурсе «Топ ЖК – 2021» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Удмуртской Республике, доступное жилье». Кроме этого, жюри федеральной премии Urban Awards (Урбан Эвордс) признало проект группы компаний «Железно» первым в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа».

Что же увидели участники тура? Кирпичные дома средней этажности построены в европейском стиле. В них всегда будет тепло, тихо, а еще светло, так как во всех основных зонах (фасад, входы в подъезды, детские и спортивные площадки, пешеходные, проезжие части) установлено трехуровневое освещение.

Кстати, в «Городе будущего» вы сможете сами управлять своим домом с помощью приложения «Мажордом», которое позволит вам:

- передавать данные счетчиков и оплачивать коммунальные платежи;

- наблюдать через систему видеонаблюдения за парковкой и дворовой территорией;

- открывать двери в подъезд с телефона;

- подавать заявки в управляющую компанию;

- общаться с соседями в чате и узнавать актуальные новости и многое другое.

Холлы домов похожи на произведения искусства: простор, мягкая подсветка, галереи картин и понятная навигация. Все очень стильно и уютно. В комплексе предусмотрены разнообразные варианты планировок, в том числе квартиры с открытыми террасами. Только представьте, как устраиваете на ней пикник и греетесь под летним солнцем. Отделка будущим новоселам также предлагается в нескольких вариантах: базовой и чистовой.

Дворы в микрорайоне полностью закрыты от проезда машин, поэтому здесь безопасно как играющим на детских площадках малышам, так и прогуливающимся пешеходам.

А что в микрорайоне с инфраструктурой, которая также имеет решающее значение при выборе жилья? Рядом с ЖК ZNAK Город будущего предусмотрена школа на 1500 учеников и детский сад на 320 мест. Подобно внутренним дворам Европы, по периметру расположены кафе и магазины, окружающие центральную площадь микрорайона.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В ЖК ZNAK новоселов ждут:

- дворы без машин и прекрасное благоустройство;

- дизайнерские холлы;

- умное освещение;

- безбарьерная среда;

- специальные помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов;

- собственная управляющая компания и мобильное приложение «Мажордом».

Срок сдачи (в зависимости от очередей строительства):

2-й квартал 2022 года и 3-й квартал 2023 года

А уже сейчас стартовали продажи квартир в домах третьей очереди строительства! Успейте забронировать по самой низкой цене на этапе котлована!

Варианты приобретения:

- ипотека на выгодных условиях;

- наличные, 100 % оплата;

- обмен старой квартиры на новую;

- рассрочка.

Контакты:

Телефон 8 (3412) 222-555

Адреса офисов продаж:

Пер. Северный, 45

Понедельник – пятница: 10:00–19:00

Суббота: 10:00–17:00

Воскресенье: выходной

Ул. Строителя Николая Шишкина, 3/2

Будни: 10:00–19:00

Суббота: 10:00–17:00

Воскресенье: 10:00–15:00

Сайт: zhcom.ru

ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА – ЖК «ХОРОШО»

Новый, яркий, современный жилой комплекс на проспекте Калашникова, в котором все ХОРОШО! Строят его в Устиновском районе, совсем недалеко от жилого комплекса «Молоко и Мед» и храма преподобного Серафима Саровского.

«ХОРОШО» – это пять домов переменной этажности, от 10 до 17 этажей, выполненных в легкой, теплой цветовой гамме. Безопасные дворы без машин, интересные детские площадки с красивым и экологичным оборудованием из натурального дерева, удобные скамейки и лежаки с встроенными USB-портами (ЮЭсБи) для зарядки гаджетов, цветущие клумбы, полноразмерные деревья и элементы геопластики – все это создает уютную, ламповую атмосферу внутри комплекса.

В жилом комплексе «ХОРОШО» реализован новый, расширенный пакет системы «Умный дом». Это целый перечень оборудования, объединенного в единый сервис, функциями которого можно управлять удаленно с прямо смартфона.

Вход в подъезды спроектирован практически на уровне земли, что очень удобно для мам с детскими колясками и велосипедистов. Для удобства передвижения маломобильных групп населения предусмотрен электрический подъемник – любой житель сможет подняться на этаж без посторонней помощи.

Газоны, многолетние цветущие кустарники и деревья – все это будущие жильцы смогут увидеть из своих окон. Здесь будет действительно много зелени!

В шаговой доступности от жилого комплекса «ХОРОШО» находятся: детские сады № 271 и 231, прогимназия № 226, школы № 7 и 81, лицей № 41. Непосредственно рядом – торговые центры, продуктовые магазины, Серафимовская церковь, ледовый дворец «Молодежный» и спортивный комплекс «Созвездие».

В ЖК «ХОРОШО» вас ждут:

- всего 5–6 квартир на этаже;

- комбинированный фасад в скандинавской стилистике из баварской кладки и декоративной штукатурки;

- стильные и быстрые лифты;

- система «Умный дом»;

- большой, красивый и безопасный двор без машин.

Сдача домов:

Дома 1–3: 3-й квартал 2022 года

Дома 4–5: 3-й квартал 2024 года

Варианты приобретения:

- выгодные ипотечные программы;

- 100 % оплата;

- удобная рассрочка.

Контакты:

ул. Холмогорова, 15 (Центр дизайна «СИТИ», 3-й этаж)

+7 (3412) 31-00-69

Режим работы офиса:

Понедельник – четверг: 9:00–20:00

Пятница: 9:00–19:00

Суббота: 10:00–16:00

Воскресенье: 11:00–15:00

Сайт: komosstroy.ru/projects/horosho

И ЗАВЕРШАЕМ НАШУ ЭКСКУРСИЮ МАСШТАБНЫМ ЖК «ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ»

«Город оружейников» – новый жилой комплекс, который расположен вдоль улицы Берша, на границе Завьяловского района и города Ижевска. Это один из самых масштабных проектов компании КОМОССТРОЙ® в Ижевске!

Целых 28,6 га удобной жилой среды с продуманными общественными пространствами, местами для работы и отдыха, магазинами, бульваром, двумя детскими садами и школой. Здесь удобно работать и отдыхать, учиться и познавать новое, проводить время с семьей, гулять на свежем воздухе и заниматься любимым хобби.

Более 40 домов высотой до 10 этажей. Они будут расположены вдоль огромного общественного пространства – прогулочного бульвара. Дома окружены детскими и спортивными площадками, безопасной и свободной от автомобилей территорией для прогулок.

Застройщик тщательно продумал не только безупречный вид общественных пространств внутри жилого комплекса. Не менее удобно, комфортно, красиво и уютно будет и внутри домов со стильными холлами и смарт-планировками квартир площадью от 23,3 до 73,9 м2. Вам точно захочется здесь жить!

В «Городе оружейников» все под рукой. Для удобства будущих жителей и в рамках развития территории жилого комплекса прямо внутри микрорайона будут построены два детских сада на 220 мест каждый и новая красивая школа для 1500 детей. Учиться и познавать новое здесь будет не только интересно, но и очень удобно!

Больше не нужно вставать пораньше, чтобы отвезти ребенка в школу или детский сад в другой конец города. Все дошкольные и учебные заведения будут расположены в шаговой доступности, внутри микрорайона. А благодаря тому, что после завершения строительства образовательные учреждения будут переданы в муниципальную собственность, их посещение для родителей малышей будет абсолютно бесплатным.

В «Городе оружейников» вас ждут:

- дома средней этажности;

- прогулочный бульвар площадью 28,6 га;

- удобные смарт-планировки;

- система «Умный дом»;

- наполненные зеленью, безопасные дворы без машин;

- монолитно-каркасная технология;

- стильные и быстрые лифты;

- индивидуальный тепловой пункт;

- предчистовая отделка квартир;

- чистовая отделка по желанию.

Сдача домов:

Дома 1–6: 4-й квартал 2021 года

Дома 7–10: 4-й квартал 2022 года

Дома 11–12: 2-й квартал 2024 года

Как приобрести:

- выгодные ипотечные программы;

- 100 % оплата;

- рассрочка.

Контакты:

ул. Холмогорова, 15 (Центр дизайна «СИТИ», 3-й этаж)

+7 (3412) 31-00-69

Режим работы офиса:

Понедельник – четверг: 9:00–20:00

Пятница: 9:00–19:00

Суббота: 10:00–16:00

Воскресенье: 11:00–15:00

Сайт: komosstroy.ru/projects/gorod-oruzheynikov

«Комсомолка» благодарит давних партнеров за годы успешного сотрудничества – КОМОССТРОЙ®, ТАЛАН, ЖЕЛЕЗНО. И мы с радостью объявляем, что новым турам – быть! Записаться на следующий автобусный тур, который ориентировочно пройдет в феврале 2022 года, можно любым удобным для вас способом.

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Застройщики КОМОССТРОЙ®, ООО СЗ «Железно Ижевск». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик оставляет за собой право внести изменения в проектные решения. Изображения могут отличаться от реального объекта. Изображения и текстовое описание носят исключительно ознакомительный характер, не являются публичной офертой, не содержат полного и точного описания характеристик объекта и могут быть изменены. Реклама. Процентная ставка от 0,4 % предоставляется на основании соглашения о дисконте по эскроу от базовой ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, для зарплатных клиентов Сбербанка и при условии бронирования на сайте domclick.ru (домклик.ру). Срок кредитования – 30 лет, первоначальный взнос от 15 %, сумма до 6 млн рублей. Ставка от 0,7 % действует до завершения строительства, затем ставка может измениться. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Условия кредитования рассчитаны при единовременном страховании. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Подробная информация по условиям кредитования на https://www.sberbank.ru/. Под квартирой в trade-in (трейд ин ) понимается возможность оплаты части стоимости квартиры в «Комплекс многоквартирных домов по ул. Новой Восьмой в г. Ижевске. Первый этап строительства» средствами от реализации старой квартиры клиента, при условии единовременной 100%-й оплаты цены ДДУ. Условия акции при использовании в качестве оплаты средств от реализации старой квартиры клиента (выкуп осуществляет ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», ИНН 7727748225) по программе «трейд-ин». Период акции: с 01.07.2021 по 31.12.2021. Подробности акции на сайте талан.рф. Предложение ограничено, условия определяются индивидуально. Под «выгодой» понимается снижение цены ДДУ на сумму до 300 000 рублей на оплату квартиры в «Комплекс многоквартирных домов по ул. Новой Восьмой в г. Ижевске. Первый этап строительства». Период акции с 01.12.2021 по 30.12.2021. Количество квартир ограничено. Подробности – в офисе продаж по адресу г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86 и по тел. +7 (3412) 509-509. Не является публичной офертой. Реклама.