Живые елки в Ижевске: где купить и как выбрать к Новому году-2022?

Как выбрать елочку на Новый год-2022? Фото: rg62.info
Двухметровые и совсем небольшие, зеленые и белые, настоящие и искусственные – в наше время елку можно найти на любой вкус. Одним нравятся пластмассовые новогодние красавицы – они становятся некой семейной реликвией. Другие каждый год приносят в свой дом живую елочку с приятным хвойным ароматом.
Но как выбрать елку, чтобы она радовала нас не один день? Узнал журналист «Комсомолки».
СОСНА ИЛИ ЕЛКА?
Жители Ижевска чаще всего покупают елки и сосны. Пихты стоят дороже и не пользуются большим спросом.
«Если елку поставить на улице, она будет храниться до весны. В квартире такого не будет. А вот срезанная сосна стоит дольше», – пояснил ижевчанин Константин, который более 9 лет занимается выращиванием и продажей живых деревьев.
Совет от Константина: елку стоит покупать ближе к Новому году, в двадцатых числах декабря. Если вы купили новогоднюю красавицу заранее, лучше хранить ее в прохладном месте – в гараже, на балконе.
КАК ВЫБРАТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ?
Чтобы елочка простояла долго, выбирать ее стоит днем, чтобы подробно осмотреть дерево. Во-первых, обратите внимание на хвою. Зеленый цвет с оттенками от серебристого до голубого – отлично, берем. Зеленоватая хвоя с оттенками рыжего и желтого – плохо, иголки скоро осыпятся. Сами иголочки должны крепко держаться и не осыпаться, когда их трогаешь, а при растирании в руках должен появляться запах хвои.
Постарайтесь приподнять елочку – если она тяжелая, значит, в ней много влаги и она дольше простоит
Фото: Архив «КП» в Ижевске
«Затем осмотрите ствол. Он должен быть толстым, ровным, без плесени, грибков, мха или насекомых. С трещинами и 2-3 макушками лучше не покупать», – советует наш эксперт.
Иголочки не должны осыпаться в руках
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Третий пункт – посмотрите спил. Он не должен быть темным и гнилым. Также постарайтесь поднять елочку – если она тяжелая,значит, она достаточно напиталась влагой и не будет осыпаться.
Краткий чек-лист, как выбрать живую елочку
Фото: Архив «КП» в Ижевске
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЕЛОЧКОЙ ДОМА?
Не спешите заносить красавицу в теплую квартиру. Важно оставить ее на 2-3 дня в более прохладном гараже или на балконе. Заранее продумайте место для елочки – оно должно быть подальше от батарей и прямых солнечных лучей от окна. Не стоит ставить ее на кухне – из-за жары она быстро потеряет свои иголочки. Елку лучше не переставлять, чтобы она нормально адаптировалась в доме и долго простояла.
Краткий чек-лист, как ухаживать за живой елочкой?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
«Поставьте живые деревья в воду – так они дольше простоят. А чтобы иголки не пожелтели, опрыскивайте их несколько раз в день», – рекомендует Константин.
ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ИЖЕВСКЕ?
Даже не думайте о том, чтобы пойти в лес наперевес с топором, чтобы срубить елку. Или приготовьтесь сильно переплатить за символ нового года – административный штраф для граждан составляет 4-5 тысяч рублей. А если причиненный лесному фонду ущерб составляет более 5 тысяч рублей, то может наступить и уголовная ответственность.
В Ижевске есть много елочных базаров – вы точно найдете свою новогоднюю красавицу! Фото: twitter.com
Поэтому лучше купить елку в лесничестве или на городском базаре. Причем, администрация города уже опубликовала список мест, где официально разрешено продавать новогодние деревья.
Октябрьский район:
- Ярмарка «50 лет ВЛКСМ» - около дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 49
- Ярмарка «Фермерская лавка» - около торговых павильонов по ул. Школьная, 44а
- Ярмарка «На Кирова» - около дома по ул. Кирова, 116
- Ярмарка «На Кирова» - около дома по ул. Кирова, 11
- Ярмарка «Славянский базар» - около дома в пер. Широкий, 71, по ул. Коммунаров, 313 со стороны здания УМ «Славянский базар» справа и слева от центрального входа
Пять точек Октябрьского района
Фото: Яндекс. Карты
Индустриальный район:
- Ярмарка у торгового павильона «Ковчег» - около дома по ул. Удмуртская, 263, ул. Холмогорова, 70б
- «Ярмарка на «Кольце» - ул. Дзержинского, 48а
- Ярмарка «Парковая» - Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория к Центру русской культуры «Русский дом»
Четыре точки продажи в Индустриальном районе
Фото: Яндекс. Карты
Ленинский район:
- Ярмарка «Юг-1» - ул. Азина, 150
- «Ярмарка на Клубной» - около дома по ул. Клубная, 63
Две точки продажи в Ленинском районе
Фото: Яндекс. Карты
Первомайский район:
- «Ярмарка на Сенной» - на Сенном рынке по ул. Красноармейская
- Ярмарка «На Либкнехта» - около дома по ул. К. Либкнехта, 53
- «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» - ул. Ленина, 144
- Кроме того,живые деревья можно приобрести в магазине «Леруа Мерлен» и на точке возле гипермаркета «Лента» на ул. Кирова, 146
Четыре точки Первомайского района
Фото: Яндекс. Карты
С наступающим Новым годом Тигра!
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