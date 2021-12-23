Живые елки в Ижевске: где купить и как выбрать к Новому году-2022?

Как выбрать елочку на Новый год-2022? Фото: rg62.info

Двухметровые и совсем небольшие, зеленые и белые, настоящие и искусственные – в наше время елку можно найти на любой вкус. Одним нравятся пластмассовые новогодние красавицы – они становятся некой семейной реликвией. Другие каждый год приносят в свой дом живую елочку с приятным хвойным ароматом.

Но как выбрать елку, чтобы она радовала нас не один день? Узнал журналист «Комсомолки».

СОСНА ИЛИ ЕЛКА?

Жители Ижевска чаще всего покупают елки и сосны. Пихты стоят дороже и не пользуются большим спросом.

«Если елку поставить на улице, она будет храниться до весны. В квартире такого не будет. А вот срезанная сосна стоит дольше», – пояснил ижевчанин Константин, который более 9 лет занимается выращиванием и продажей живых деревьев.

Совет от Константина: елку стоит покупать ближе к Новому году, в двадцатых числах декабря. Если вы купили новогоднюю красавицу заранее, лучше хранить ее в прохладном месте – в гараже, на балконе.

КАК ВЫБРАТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ?

Чтобы елочка простояла долго, выбирать ее стоит днем, чтобы подробно осмотреть дерево. Во-первых, обратите внимание на хвою. Зеленый цвет с оттенками от серебристого до голубого – отлично, берем. Зеленоватая хвоя с оттенками рыжего и желтого – плохо, иголки скоро осыпятся. Сами иголочки должны крепко держаться и не осыпаться, когда их трогаешь, а при растирании в руках должен появляться запах хвои.

Постарайтесь приподнять елочку – если она тяжелая, значит, в ней много влаги и она дольше простоит Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Затем осмотрите ствол. Он должен быть толстым, ровным, без плесени, грибков, мха или насекомых. С трещинами и 2-3 макушками лучше не покупать», – советует наш эксперт.

Иголочки не должны осыпаться в руках Фото: Архив «КП» в Ижевске

Третий пункт – посмотрите спил. Он не должен быть темным и гнилым. Также постарайтесь поднять елочку – если она тяжелая,значит, она достаточно напиталась влагой и не будет осыпаться.

Краткий чек-лист, как выбрать живую елочку Фото: Архив «КП» в Ижевске

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЕЛОЧКОЙ ДОМА?

Не спешите заносить красавицу в теплую квартиру. Важно оставить ее на 2-3 дня в более прохладном гараже или на балконе. Заранее продумайте место для елочки – оно должно быть подальше от батарей и прямых солнечных лучей от окна. Не стоит ставить ее на кухне – из-за жары она быстро потеряет свои иголочки. Елку лучше не переставлять, чтобы она нормально адаптировалась в доме и долго простояла.

Краткий чек-лист, как ухаживать за живой елочкой? Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Поставьте живые деревья в воду – так они дольше простоят. А чтобы иголки не пожелтели, опрыскивайте их несколько раз в день», – рекомендует Константин.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В ИЖЕВСКЕ?

Даже не думайте о том, чтобы пойти в лес наперевес с топором, чтобы срубить елку. Или приготовьтесь сильно переплатить за символ нового года – административный штраф для граждан составляет 4-5 тысяч рублей. А если причиненный лесному фонду ущерб составляет более 5 тысяч рублей, то может наступить и уголовная ответственность.

В Ижевске есть много елочных базаров – вы точно найдете свою новогоднюю красавицу! Фото: twitter.com

Поэтому лучше купить елку в лесничестве или на городском базаре. Причем, администрация города уже опубликовала список мест, где официально разрешено продавать новогодние деревья.

Октябрьский район:

- Ярмарка «50 лет ВЛКСМ» - около дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 49

- Ярмарка «Фермерская лавка» - около торговых павильонов по ул. Школьная, 44а

- Ярмарка «На Кирова» - около дома по ул. Кирова, 116

- Ярмарка «На Кирова» - около дома по ул. Кирова, 11

- Ярмарка «Славянский базар» - около дома в пер. Широкий, 71, по ул. Коммунаров, 313 со стороны здания УМ «Славянский базар» справа и слева от центрального входа

Пять точек Октябрьского района Фото: Яндекс. Карты

Индустриальный район:

- Ярмарка у торгового павильона «Ковчег» - около дома по ул. Удмуртская, 263, ул. Холмогорова, 70б

- «Ярмарка на «Кольце» - ул. Дзержинского, 48а

- Ярмарка «Парковая» - Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория к Центру русской культуры «Русский дом»

Четыре точки продажи в Индустриальном районе Фото: Яндекс. Карты

Ленинский район:

- Ярмарка «Юг-1» - ул. Азина, 150

- «Ярмарка на Клубной» - около дома по ул. Клубная, 63

Две точки продажи в Ленинском районе Фото: Яндекс. Карты

Первомайский район:

- «Ярмарка на Сенной» - на Сенном рынке по ул. Красноармейская

- Ярмарка «На Либкнехта» - около дома по ул. К. Либкнехта, 53

- «Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» - ул. Ленина, 144

- Кроме того,живые деревья можно приобрести в магазине «Леруа Мерлен» и на точке возле гипермаркета «Лента» на ул. Кирова, 146

Четыре точки Первомайского района Фото: Яндекс. Карты

С наступающим Новым годом Тигра!

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