Жители Ижевска назвали свое слово года–2021

А какое слово вы бы назвали своим словом 2021 года? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вот и подходит к концу еще один год, который мы провели в борьбе с ковидом. Эта зараза проникла во всю нашу жизнь, не прошла бесследно и для языка. Если в прошлом году словами года стали «обнуление» (обнулилась вся жизнь) и «самоизоляция» (тут все понятно), то в 2021 этот титул взял «спутник» (как вакцина)*.

«Комсомолка» решила узнать, а какие слова назовут ижевчане? Чем год запомнился для них? Ответ – в нашем видео.

Ранее мы узнали у горожан, считают ли они систему QR-кодов справедливой [видео].

*По результатам анализа Государственного института русского языка имени Пушкина.

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