В новогоднюю ночь центр Ижевска станет пешеходным

Рассказываем об ограничениях движения транспорта по центральным улицам в новогодние праздники. Фото: архив КП

В связи с проведением новогодних массовых мероприятий движение транспорта на некоторых улицах Ижевска будет перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: izh.ru

«С 00.00 31 декабря до 01.30 1 января будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Милиционная от пер. Широкий до ул. Бородина. С 19.30 31 декабря до 04.00 1 января движение транспорта, кроме общественного, будет закрыто по ул. Пушкинская от пер. Широкого до ул. Красногеройская», - говорится в сообщении.

Фото: izh.ru

График перекрытия улицы Пушкинской (от пер. Широкий до ул. Красногеройской) в первые дни нового года:

2 и 3 января с 18:00 до 21:00 – ограничение для вех видов транспорта;

1, 4, 5, 6, 7 января с 18:00 до 21:00 – ограничение для всех видов транспорта, кроме общественного.

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