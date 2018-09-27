2018-09-27T09:36:52+03:00
Экономика

В Удмуртии предложили увеличить оклады муниципальным чиновникам

Таким образом хотят снизить текучку кадров
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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В среду, 26 сентября, в Госсовете Удмуртии обсудили реализацию мероприятий по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума. Напомним, что в мае этого года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает увеличение прожиточного минимума до 11 163 рублей, а с учетом районного коэффициента - 12 837,45 рублей.

В связи с этим присутствующие на совещании предложили рассмотреть возможность внести изменения в систему оплаты труда муниципальным чиновникам - увеличить должностные оклады. Как заметили представители Глазовского района, у них большая текучесть кадров из-за низкой зарплаты.

- В ходе обсуждения было особо отмечено, что в связи с повышением МРОТ нарушился дифференцированный подход к оплате труда. Уровень заработной платы квалифицированных работников стал приравнен к уровню заработной платы работников без квалификации, - сообщили в пресс-службе госсовета.

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