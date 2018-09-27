С 1 октября в Ижевске перестанут ходить дачные автобусы

27 Сент. 08:42 2018-09-27T09:37:44+03:00

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С 1 октября в Ижевске завершается сезон пригородных дачных перевозок. Как сообщает ИПОПАТ на официальном сайте, маршруты выйдут на линию в последний раз в этом году. А те, у которых нет рейсов по понедельникам, завершат свою работу уже 30 сентября.

- Также со 2 октября будет действовать осеннее расписание на маршруте №356, который курсирует до Загородного и 16 километра Якшур-Бодьинского тракта, - сообщили в ИПОПАТ.

Вместе с этим в предприятии напоминают о том, что со 2 октября заканчивает действие 50% скидка для пенсионеров на пригородных маршрутах, введенная на летний период.

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