Волчица из Ижевска уехала искать любовь в Белгород

27 Сент. 06:40 2018-09-27T09:35:25+03:00

Там ее уже ждет жених

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Шестимесячная волчица из зоопарка Ижевска уехала в Белогородский зоопарк. В столице Удмуртии она жила в большой стае, а сейчас ей предстоит изменить свой социальный статус - стать невестой и матерью. Как рассказали в зоопарке, ее уже ждет зрелый самец.

- Рассчитываем на потомство и продолжение рода этих эффектных хищников, - сообщает Белогородский зоопарк.

Пока новосела содержат в закрытом вольере - она должна пройти карантинные мероприятия и привыкнуть к присутствию новых соседей.

Напомним, ранее из нашего зоопарка переехал лютоволк. Сейчас он в Красноярске, обживается в новом вольере (продолжение).

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