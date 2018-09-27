В Удмуртии могут ввести административную ответственность для родителей, чьи дети курят

27 Сент. 09:23 2018-09-27T10:58:59+03:00

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В Ижевске прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в Удмуртии. Как сообщил на заседании представитель МВД по республике, за восемь месяцев этого года пресекли 876 фактов нарушения федерального законодательства. Но особое беспокойство у них вызывает курение среди подростков.

- В связи с этим предлагаю инициировать внесение изменений в КоАП РФ об установлении административной ответственности родителей за курение табака несовершеннолетними в возрасте до 16 лет по аналогии с нахождением в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, - предложил врио начальника отдела организации применения административного законодательства МВД по республике Андрей Быков.

Комиссия решила поддержать инициативу о внесении изменений. И поручили Министерству здравоохранения Удмуртии подготовить информацию о вреде курения, в том числе электронных сигарет. Напомним, что в регионе запретили продажу вейпов несовершеннолетним (продолжение).

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