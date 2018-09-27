АВТОВАЗ поднимает цены на ижевский автомобиль LADA Vesta

27 Сент. 09:41 2018-09-27T11:24:45+03:00

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Розничная цена на модели LADA Vesta, производства Ижевского автозавода, с 1 октября возрастут. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на СМИ. Издание уточняет, что такая информация поступила топ-менеджерам дилерских компаний.

В частности, седан Vesta в базовой комплектации станет дороже на 1,7% (594 тысячи 900 рублей). При этом дилеры не переживают, что спрос на модели упадет.

Отметим, что к выпуску готовится еще спортивная версия LADA Vesta. И вот она грозится стать самой дорогой среди линейки. Выведут на рынок только топовое исполнение в комплектации «Люкс». И ценник будет в диапазоне от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомним, что общественности показали спортивную Vesta буквально в этом году. Вместе с этим раскрыли и детали интерьера (продолжение). Автомобиль должен поступить в продажу до конца 2018 года.

Напомним, ранее специалисты сообщили дату выхода автомобиля Lada Vesta с вариатором (продолжение).

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