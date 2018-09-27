2018-09-27T10:43:40+03:00
Происшествия

В Удмуртии полиция выявила 30 точек, которые незаконно торговали алкоголем

Напомним, что штрафы за это нарушение – до полумиллиона рублей
Ирина БУРЦЕВА
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На фото уже снесенный ларек, который был на улице Кирова в Ижевске. Фото: АрхивНа фото уже снесенный ларек, который был на улице Кирова в Ижевске. Фото: Архив
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Сотрудники полиции проверили торговые точки на предмет нарушения законодательства о продаже алкоголя. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, под инспекцию попали места в Ижевске, Воткинском, Глазовском, Малопургинском, Завьяловском и Юкаменском районов.

- В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения в 30 торговых точках. Составлены административные протоколы по фактам незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, а также нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. За данные нарушения КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас направлены документы в муниципальные органы с просьбой рассмотреть вариант расторжения договора аренды с нерадивыми предпринимателями.

ВАЖНО!

Сообщайте в полицию об известных вам фактах незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции по тел.: 02 (102 с мобильных) и на «телефоны доверия» МВД: (3412)419-373, 419-575. По каждому звонку будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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