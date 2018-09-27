В Удмуртии полиция выявила 30 точек, которые незаконно торговали алкоголем
Сотрудники полиции проверили торговые точки на предмет нарушения законодательства о продаже алкоголя. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, под инспекцию попали места в Ижевске, Воткинском, Глазовском, Малопургинском, Завьяловском и Юкаменском районов.
- В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения в 30 торговых точках. Составлены административные протоколы по фактам незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, а также нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. За данные нарушения КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.
Сейчас направлены документы в муниципальные органы с просьбой рассмотреть вариант расторжения договора аренды с нерадивыми предпринимателями.
ВАЖНО!
Сообщайте в полицию об известных вам фактах незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции по тел.: 02 (102 с мобильных) и на «телефоны доверия» МВД: (3412)419-373, 419-575. По каждому звонку будет проведена проверка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
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