На трассе Ижевск - Воткинск установят камеры, чтобы «ловить» на скорость

27 Сент. 11:11 2018-09-27T11:33:24+03:00

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На трассе Ижевск - Воткинск, около поворота на Июльское, в скором времени установят камеры фотовидеофиксации. Согласно документам на официальном сайте госзакупок, комплекс будет «ловить» на скорость и выявлять автомобили, которые находятся в розыске.

Среди требований по функционалу - распознавание номеров не только России, но и иностранных государств, в любое время суток. АПК должен обеспечивать распознавание передних и задних одно- и двустрочных регистрационных знаков (в том числе и не имеющих светоотражающего покрытия). Общий охват номеров - не менее 20 штук.

Начальная цена контракта - 6 046 600 рублей. Подрядчик обязуется приступить к работам и завершить их в течение 30 дней с момента заключения контракта. Отметим, что будет и гарантия на работы и обслуживание - 12 месяцев.

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