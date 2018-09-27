В Удмуртии УАЗ врезался в мотоблок: один человек погиб, еще один - в больнице

27 Сент. 11:42 2018-09-27T11:56:28+03:00

На мотоблоке и одежде пострадавших не было светоотражающих элементов

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В среду, 26 сентября, произошло смертельное ДТП на дороге Игра – Сюмси – граница Кировской области. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, там УАЗ врезался в мотоблок «Целина», который ехал в попутном направлении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- В результате аварии 50-летний мужчина, который был в прицепе мотоблока, получил смертельную травму. 17-летний водитель госпитализирован в больницу, - рассказали в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Отмечается, что на одежде пострадавших и на прицепе не было светоотражающих элементов, хотя ДТП произошло в темное время суток - около 19:40.

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