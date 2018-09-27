2018-09-27T12:52:55+03:00
Политика

Гострудинспектор и директор «Палаццо»: уже четыре человека подали заявки на должность главы Ижевска

Конкурс пройдет 15 октября
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Уже четыре кандидата подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Ижевска. Напомним, что документы принимаются до 3 октября. Среди желающих - Олег Украинский. Он уже имеет опыт работы в Удмуртии - до октября 2013 года занимал должность руководителя Госинспекции труда, а потом пошел на повышение в Роструд. Сейчас он является начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений.

Еще кандидат - Антон Перепелица - генеральный директор проектной мастерской «Палаццо». Именно эта компания занималась разработкой проектной документацией для реконструкции Центральной площади Ижевска.

Заявились на конкурс и прошлые участники - замглавы администрации Ижевска Константин Сунцов и замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников. Напомним, что в прошлый раз Константин Сунцов набрал большее количество голосов по результатам конкурсной комиссии, но на голосовании Городской думы не сумел набрать нужное число голосов.

Повторный конкурс на определение кандидатов на должность главы Ижевска пройдет 15 октября.

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