Билеты на матчи ХК «Ижсталь» в Ижевске теперь можно купить онлайн
В Ижевске запустили электронную продажу билетов на матчи хоккейного клуба «Ижсталь». Их уже можно купить через сайт kassir.ru и на сайте ХК на ближайшую игру, которая пройдет 28 сентября. «Сталевары» встретятся на льду с командой «Молот-Прикамье».
Как рассказала креативный директор клуба Татьяна Равилова, наценка составит 10%. Без нее можно приобрести билеты по старинке: через кассы ледового дворца.
- Я уверена, что такое нововведение обеспечит приток новых людей. Считаю, что это победа, пусть и небольшая, - рассказала Татьяна.
Напомним, что сейчас еще не утихают споры на счет изменения логотипа команды (продолжение).
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