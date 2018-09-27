Билеты на матчи ХК «Ижсталь» в Ижевске теперь можно купить онлайн

27 Сент. 13:00 2018-09-27T13:47:18+03:00

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В Ижевске запустили электронную продажу билетов на матчи хоккейного клуба «Ижсталь». Их уже можно купить через сайт kassir.ru и на сайте ХК на ближайшую игру, которая пройдет 28 сентября. «Сталевары» встретятся на льду с командой «Молот-Прикамье».

Как рассказала креативный директор клуба Татьяна Равилова, наценка составит 10%. Без нее можно приобрести билеты по старинке: через кассы ледового дворца.

- Я уверена, что такое нововведение обеспечит приток новых людей. Считаю, что это победа, пусть и небольшая, - рассказала Татьяна.

Напомним, что сейчас еще не утихают споры на счет изменения логотипа команды (продолжение).

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Уже четыре человека подали заявки на должность главы Ижевска. Рассказываем про них (продолжение).