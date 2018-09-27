2018-09-27T14:27:41+03:00
Общество

Ижевский Концерн «Калашников» сделал арктическую экипировку

Ее создавали при участии министерства обороны России
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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Концерн «Калашников», который базируется в Ижевске, разработал экипировку и снаряжение специально для военнослужащих, которые служат в холодных краях страны. Как сообщает «Калашников Медиа», в создании этой экипировки принимали участие специалисты Министерства обороны России и ассоциации «Северный Десант».

- В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое, - рассказали в «Калашников Медиа».

Кстати, все элементы этого комплекта специалисты концерна проверяли на себе. В марте 2018 года была арктическая экспедиция на полуостровах Ямал и Таймыр. Во время испытаний температура достигала -47 градусов! А ветер был до 25 м/с и выше.

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