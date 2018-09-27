Ижевский Концерн «Калашников» сделал арктическую экипировку

27 Сент. 14:19 2018-09-27T14:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Концерн «Калашников», который базируется в Ижевске, разработал экипировку и снаряжение специально для военнослужащих, которые служат в холодных краях страны. Как сообщает «Калашников Медиа», в создании этой экипировки принимали участие специалисты Министерства обороны России и ассоциации «Северный Десант».

- В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое, - рассказали в «Калашников Медиа».

Кстати, все элементы этого комплекта специалисты концерна проверяли на себе. В марте 2018 года была арктическая экспедиция на полуостровах Ямал и Таймыр. Во время испытаний температура достигала -47 градусов! А ветер был до 25 м/с и выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, когда начнутся поставки арктических ЗРК «Тор» в войска России. Напомним, что комплекс выпускают в Ижевске (продолжение).

Калашников или Шмайссер? Концерн раскрыл тайны знаменитого автомата (продолжение).