В Ижевске переименуют часть улицы Моторной
Теперь она будет носить имя Героя СССР
ФОТО: Яндекс.Карты
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В Ижевске два участка, прилегающих к Восточному рынку, теперь будут названы в честь Героя Советского Союза Павла Блинова. Об этом сообщается в распоряжении первого заместителя главы администрации Ижевска.
Уже поручено внести изменения в государственный адресный реестр и информационную систему градостроительной деятельности. Решение о переименовании улицы Моторной приняли на городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры.
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