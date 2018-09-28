В Ижевске переименуют часть улицы Моторной

28 Сент. 06:35 2018-09-28T08:44:43+03:00

Теперь она будет носить имя Героя СССР

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В Ижевске два участка, прилегающих к Восточному рынку, теперь будут названы в честь Героя Советского Союза Павла Блинова. Об этом сообщается в распоряжении первого заместителя главы администрации Ижевска.

Уже поручено внести изменения в государственный адресный реестр и информационную систему градостроительной деятельности. Решение о переименовании улицы Моторной приняли на городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры.

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