2018-09-28T08:46:06+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова установила новый мировой рекорд

Теперь ей нет равных в короткой программе
Анастасия Волкова
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ФОТО: WdayФОТО: Wday
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Алина Загитова стала лидером соревнований с результатом 79,93 балла,. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 71,50 балла. Третье место заняла японка Маи Михара . Ее короткую программу судьи оценили в 70,94 балла.

Поболеть за соотечественницу в произвольной программе ижевчане смогут уже сегодня вечером - 28 сентября, в 18:00 по местному времени.

Напомним, что в августе Международный союз конькобежцев сообщил, что все мировые рекорды, установленные до сезона-2018/19, будут считаться историческими. Решение было связано с изменением системы оценок.

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