В Ижевске на улице Союзной заработал новый светофорный объект

28 Сент. 08:42 2018-09-28T09:13:28+03:00

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В четверг, 27 сентября, на улице Союзной начал работать светофорный объект для пешеходов. Как сообщает пресс-служба Ижевска, он вызывного действия и стоит около остановки «8-й Микрорайон».

Фото: пресс-служба Ижевска

- Решение о его установке приняли на техническом совете, так как этот участок является аварийным. Здесь большой автомобильный и пешеходный трафик, часто происходят аварии с участием пешеходов. Нерегулируемый пешеходный переход был небезопасен для горожан, - рассказал заместитель начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города Роберт Богданов.

Разрешающий сигнал для пешеходов горит 25 секунд, исходя из ширины проезжей части. Отметим, что светофор установили за счет средств федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сэкономленных в результате проведения торгов. Стоимость его установки составила 516 565 рублей.

Фото: пресс-служба Ижевска

Кстати, по тому же принципу установили светофоры на улице Гагарина и Петрова.

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Как ижевчанам добиться установки фонарей на улице? И по какому принципу составляют их режим работы? Подробнее об этом в нашем материале (продолжение).