Верховный суд Удмуртии начнет рассмотрение дела о взрыве дома 8 октября
С понедельника, 8 октября, в Верховном суде Удмуртии начнется рассмотрение уголовного дела по факту взрыва жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске, в результате которого обрушилась секция жилого дома. Погибли семь человек.
Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, обвиняемый - 27-летний молодой человек. В рамках расследования дела ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у него есть заболевание.
- В связи с психическим состоянием подсудимого, не позволяющим ему лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные уголовно-процессуальным законом права, суд считает необходимым рассмотреть уголовное дело в его отсутствие, - отметили в пресс-службе.
Прокуратура республики, в свою очередь, будет настаивать на применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
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