Правительство Удмуртии прокомментировало ход переговоров с компаниями Danone и PepsiCo

28 Сент. 10:37 2018-09-28T10:37:19+03:00

Их хотели привлечь для развития регионального рынка молочной продукции

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В правительстве Удмуртии прокомментировали ход переговоров с мировыми компаниями Danone и PepsiCo о развитии молочной отрасли. Как сообщила министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова, сейчас закупочные цены на молоко находятся на удовлетворительном уровне. Следовательно сейчас нет необходимости в привлечении крупных переработчиков.

Она пояснила, что сейчас цена внутри региона составляет 20 рублей. Пермский край закупает по 22 рублей.

- Поэтому мы пока не видим необходимости кого-то еще сюда приводить, - заключила Ольга Абрамова.

Напомним, что ранее рассматривали возможность закупки компаниями молока удмуртских производителей. Уже прошли первоначальные переговоры с PepsiCo и Danone.

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