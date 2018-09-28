2018-09-28T10:37:19+03:00
Экономика

Правительство Удмуртии прокомментировало ход переговоров с компаниями Danone и PepsiCo

Их хотели привлечь для развития регионального рынка молочной продукции
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР
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В правительстве Удмуртии прокомментировали ход переговоров с мировыми компаниями Danone и PepsiCo о развитии молочной отрасли. Как сообщила министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова, сейчас закупочные цены на молоко находятся на удовлетворительном уровне. Следовательно сейчас нет необходимости в привлечении крупных переработчиков.

Она пояснила, что сейчас цена внутри региона составляет 20 рублей. Пермский край закупает по 22 рублей.

- Поэтому мы пока не видим необходимости кого-то еще сюда приводить, - заключила Ольга Абрамова.

Напомним, что ранее рассматривали возможность закупки компаниями молока удмуртских производителей. Уже прошли первоначальные переговоры с PepsiCo и Danone.

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