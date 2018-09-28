В Удмуртии изъяли около 6 тонн незаконного спирта, который везли в Екатеринбург

28 Сент. 13:05 2018-09-28T14:08:02+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии задержали автомобиль МАЗ, который перевозил этиловый спирт без соответствующих документов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, автомобилем управлял житель города Заинск (Татарстан).

- Это этиловый спирт из Самарской области. Место доставки - Екатеринбург. Нам по пути позвонили и сказали выгрузиться здесь, в Ижевске, - сообщил один из задержанных.

В ходе осмотра автомобиля нашли и изъяли баночки с этиловым спиртом 95%. Всего было 58 850 флаконов - около шести тонн. Сейчас проводится проверка.

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