В Удмуртии изъяли около 6 тонн незаконного спирта, который везли в Екатеринбург
В Завьяловском районе Удмуртии задержали автомобиль МАЗ, который перевозил этиловый спирт без соответствующих документов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, автомобилем управлял житель города Заинск (Татарстан).
- Это этиловый спирт из Самарской области. Место доставки - Екатеринбург. Нам по пути позвонили и сказали выгрузиться здесь, в Ижевске, - сообщил один из задержанных.
В ходе осмотра автомобиля нашли и изъяли баночки с этиловым спиртом 95%. Всего было 58 850 флаконов - около шести тонн. Сейчас проводится проверка.
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