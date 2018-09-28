Экс-гендиректор «Ижевских электросетей» признался в преступлении

28 Сент. 11:39 2018-09-28T12:59:59+03:00

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде

Изменить размер текста: A A

Бывший генеральный директор АО «Ижевские электросети» Сергей Клементьев признал свою вину в превышении должностных полномочий. Как сообщили «Комсомольской правде» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, его уголовное дело рассматривается в особом порядке. Вероятнее всего 7 ноября ему вынесут приговор.

Напомним, его обвиняют в том, что он использовал деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию кандидата в депутаты Госсовета 6 созыва (продолжение).

Кстати, сейчас под следствием находится и начальник управления материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети» (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Правительство Удмуртии прокомментировало ход переговоров с компаниями Danone и PepsiCo (продолжение).