Экс-гендиректор «Ижевских электросетей» признался в преступлении
Бывший генеральный директор АО «Ижевские электросети» Сергей Клементьев признал свою вину в превышении должностных полномочий. Как сообщили «Комсомольской правде» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, его уголовное дело рассматривается в особом порядке. Вероятнее всего 7 ноября ему вынесут приговор.
Напомним, его обвиняют в том, что он использовал деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию кандидата в депутаты Госсовета 6 созыва (продолжение).
Кстати, сейчас под следствием находится и начальник управления материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети» (продолжение).
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Правительство Удмуртии прокомментировало ход переговоров с компаниями Danone и PepsiCo (продолжение).
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