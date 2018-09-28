2018-09-28T12:59:59+03:00
Происшествия

Экс-гендиректор «Ижевских электросетей» признался в преступлении

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Бывший генеральный директор АО «Ижевские электросети» Сергей Клементьев признал свою вину в превышении должностных полномочий. Как сообщили «Комсомольской правде» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, его уголовное дело рассматривается в особом порядке. Вероятнее всего 7 ноября ему вынесут приговор.

Напомним, его обвиняют в том, что он использовал деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию кандидата в депутаты Госсовета 6 созыва (продолжение).

Кстати, сейчас под следствием находится и начальник управления материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети» (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Правительство Удмуртии прокомментировало ход переговоров с компаниями Danone и PepsiCo (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска