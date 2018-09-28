В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют звуковыми сигналами

28 Сент. 15:51 2018-09-28T15:51:47+03:00

Аукцион по выбору подрядчика уже объявлен

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В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют специальными устройствами звукового дублирования сигналов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Стоимость контракта - 647 000 рублей. Работы будут проводиться за счет городского бюджета.

Места выполнения работ:

Перекресток ул. Горького и ул. Советская – 2 светофора;

Перекресток ул.Коммунаров и ул.Красногеройская – 4 светофора;

Перекресток ул. Коммунаров и ул. Лихвинцива – 8 светофоров;

Перекресток ул.Пушкинская и ул. Лихвинцива – 2 светофора.

Согласно документу, организация, которая выиграет аукцион, должна приступить к работе сразу после подписания контракта. Дата завершения работ – не позднее 30 октября.

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