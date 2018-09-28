В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют звуковыми сигналами
В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют специальными устройствами звукового дублирования сигналов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Стоимость контракта - 647 000 рублей. Работы будут проводиться за счет городского бюджета.
Места выполнения работ:
Перекресток ул. Горького и ул. Советская – 2 светофора;
Перекресток ул.Коммунаров и ул.Красногеройская – 4 светофора;
Перекресток ул. Коммунаров и ул. Лихвинцива – 8 светофоров;
Перекресток ул.Пушкинская и ул. Лихвинцива – 2 светофора.
Согласно документу, организация, которая выиграет аукцион, должна приступить к работе сразу после подписания контракта. Дата завершения работ – не позднее 30 октября.
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