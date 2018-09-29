Спортсмен из Ижевска стал призером Первенства мира по плаванию на открытой воде

29 Сент. 11:15 2018-09-29T11:15:03+03:00

Он стал третьим в заплыве на 10 км

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Спортсмен из Ижевска Кирилл Долгов стал бронзовым призером Первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км. Об этом сообщает пресс-служба УдГУ, студентом которого является чемпион.

Первенство прошло в израильском Эйлате 6-8 сентября. Золото и серебро заплыва достались, соответственно, американцу Майклу Бринэгару и французу Энцо Рольдана Муньоса.

Отмечено, что Кирилл Долгов занимается плаванием с детства и уже стал мастером спорта. До участия в мировом первенстве, он стал первым на российских соревнованиях и вторым – на европейских.

- В этом году будет отбор на Олимпиаду, и у меня есть огромное желание на нее попасть, - приводит слова спортсмена пресс-служба ВУЗа. - Но все-таки ближайшая цель - летняя Универсиада, которая будет проходить летом 2019 года в Бразилии. Буду усиленно тренироваться, чтобы максимально увеличить свои шансы на победу.

В УдГУ Кирилл Долгов учится в Институте физической культуры и спорта.

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