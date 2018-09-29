Спортсмен из Ижевска стал призером Первенства мира по плаванию на открытой воде
Спортсмен из Ижевска Кирилл Долгов стал бронзовым призером Первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км. Об этом сообщает пресс-служба УдГУ, студентом которого является чемпион.
Первенство прошло в израильском Эйлате 6-8 сентября. Золото и серебро заплыва достались, соответственно, американцу Майклу Бринэгару и французу Энцо Рольдана Муньоса.
Отмечено, что Кирилл Долгов занимается плаванием с детства и уже стал мастером спорта. До участия в мировом первенстве, он стал первым на российских соревнованиях и вторым – на европейских.
- В этом году будет отбор на Олимпиаду, и у меня есть огромное желание на нее попасть, - приводит слова спортсмена пресс-служба ВУЗа. - Но все-таки ближайшая цель - летняя Универсиада, которая будет проходить летом 2019 года в Бразилии. Буду усиленно тренироваться, чтобы максимально увеличить свои шансы на победу.
В УдГУ Кирилл Долгов учится в Институте физической культуры и спорта.
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