Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018
Олимпийская чемпионка зимних олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова выиграла золото на турнире Nebelhorn Trophy 2018, проходящем в Германии. Об этом сообщается в группе ее спортивного тренера Этери Тутберидзе «Вконтакте».
По итогам соревнований фигуристка набрала 238,43 балла, значительно опередив японку Маи Михара, расположившуюся на втором месте с 209,22 баллами.
Кстати, ранее Алина побила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла. При этом все мировые рекорды, установленные до сезона 2018-2019 года, будут считаться историческими. Такое решение принял Международный союз конькобежцев в связи с изменениями системы оценок.
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