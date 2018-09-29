Систему ухода за пожилыми и инвалидами создадут в Удмуртии

29 Сент. 11:49 2018-09-29T11:50:15+03:00

В нее будет включено социальное обслуживание и медпомощь на дому

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии создадут систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова на своей странице «Вконтакте».

Она отметила, что подобные пилотные проекты в регионах России реализуются с 2017 года. В Удмуртии будет выстроена принципиально новая система, которая будет выстраиваться вокруг реальных потребностей пожилого человека.

- Особая система будет включать социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода, поясняет Татьяна Чуракова.

На данный момент в республике насчитывается 458 тысяч пенсионеров. Более 110 тысяч из них нуждаются в поддержке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

29 сентября для жителей Ижевска работают два пункта вакцинации