Почти на треть за год выросла задолженность за газ в Удмуртии
Более всего долгов – у ресурсоснабжающих компаний
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До 1,264 млрд рублей выросла задолженность за газ к началу сентября этого года. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегион газ Ижевск», это на 27% выше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.
Этот показатель не учитывает задолженности населения. Отмечено, что более всего – 770 млн рублей, остается за теплоснабжающими организациями Можги, Сарапула, Завьялово, Игры и Камбарки.
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