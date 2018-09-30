2018-09-30T09:33:30+03:00
Общество

Хоккеисты «Ижстали» одержали первую за долгое время победу

В домашнем матче «сталевары» разгромили команду из Перми
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Счет матча 4:1Счет матча 4:1Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Хоккеисты ижевского клуба "Ижсталь" прервали серию поражений и впервые за долгое время одержали победу над соперником. В домашнем матче 28 сентября "сталевары" со счетом 4:1 разгромили ХК "Молот - Прикамье" из Перми. Игра прошла в рамках соревнований ВХЛ - Кубок Шелкового пути.

Первую шайбу в ворота соперника уже на первой минуте забросил Василий Хабаров. На 19 минуте шайбу забросил Вячеслав Скобелев, тем самым удвоив преимущество своей команды. 2:0. На 39 минуте Евгений Борисов забросил в ворота "молота" третью шайбу. На 47 минуте гости смогли прорвать оборону сталеваров и забили шайбу в наши ворота - 3:1. Но на 52 минуте Никита Колесников поразил ворота противника. 4:1 - итоговый счет матча.

Напомним, победа стала первой после пяти поражений подряд.

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