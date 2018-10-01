2018-10-01T08:35:23+03:00
Общество

В Удмуртии начинаются тренировки по гражданской обороне

Жителей призывают сохранять спокойствие
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УРФото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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С 1 по 3 октября в Удмуртия принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, планируется отработать вопросы по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, совершенствованию теоретических знаний и практических навыков руководителей, должностных лиц.

- В ходе тренировки будет отработан ряд мероприятий по гражданской обороне, учений и тренировок по совершенствованию системы гражданской защиты и проверке готовности сил гражданской обороны к участию в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, - рассказали в пресс-службе.

Соответственно, в местах учений будет большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательного гарнизона Удмуртии. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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