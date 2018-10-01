2018-10-02T11:08:49+03:00
Авто

До наступления холодов в Удмуртии отремонтируют еще 60 километров дорог

Это Балезинский, Вавожский, Дебесский, Кезский, Кизнерский и Якшур-Бодьинский районы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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До наступления холодов и пока не выпал первый снег, в Удмуртии необходимо сделать еще 14 участков дорог общей протяженностью 60,67 километра. Как сообщает ГУП «Удмуртавтодор», в основном это республиканские дороги межмуниципального и регионального значения.

Например, в Балезинском районе делают дорогу Балезино - Сергино, (Игра - Глазов - Андрейшур) - Воегурт - Пибаньшур и Люк - Большое Сазаново. В Вавожском районе сделают (Вавож - Кильмезь) - Старое Жуё. В Дебесском районе - (Дебесы - Кез) - Чепык. В Кезском - Кез - Кулига - Карсовай, Бурино - Чепца - Полом - Кез, с. Полом - с. Поломское.

- В Кизнерском районе три участка автомобильных дорог в гравийном исполнении находятся в стадии ремонта. В Якшур-Бодьинском районе будет восстановлена дорога Якшур-Бодья - Красногорское протяженностью 2,6 км. Проектом предусматривается реконструкция системы водоотведения, поверхностная стабилизация грунта, укладка выравнивающего слоя асфальтобетона и устройство покрытия, - сообщили в ГУП «Удмуртавтодор».

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