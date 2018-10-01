В Ижевске произошло ДТП на улице Кирова: три человека получили травмы

1 Окт. 12:28 2018-10-01T12:30:39+03:00

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии

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В воскресенье, 30 сентября, на улице Кирова в Ижевске произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, автомобиль «Рено» врезался в «Ладу Приору».

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- В результате аварии пострадали три пассажира машины «Лада»: молодые люди 19, 20 и 22 лет, - сообщили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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До наступления холодов в Удмуртии отремонтируют еще 60 километров дорог. Список участков есть по ссылке.