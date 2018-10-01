В Удмуртии прокуратура отменила «добровольный сбор» в школе искусств
Прокуратура Сюмсинского района провела проверку исполнения законодательства о благотворительной деятельности в детской школе искусств. Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что родители в обязательном порядке вносили «добровольные пожертвования».
- Родительский комитет утвердил сбор в 300 рублей в месяц. При этом на второго ребенка-школьника распространялась скидка 50%. Для контроля оплаты, копии квитанций родители должны были предоставлять в образовательное учреждение, - сообщили в пресс-службе.
Эти «добровольные пожертвования» шли не на образовательный процесс, как требует закон, а расходовались на обучение пожарной безопасности, вывоз ТБО и другие хозяйственные нужды.
- По выявленным нарушениям учредителю образовательного учреждения прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства о благотворительной деятельности. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности, решение родительского комитета отменено, - уточнили в пресс-службе.
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