2018-10-01T13:52:35+03:00
Общество

Псевдогазовики терроризируют жителей Ижевска

Обращения на ложные проверки поступили от жителей четырех улиц города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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В последние дни участились жалобы жителей домов на псевдогазовиков, которые распространяют объявления о проверке оборудования и навязывают свои услуги. Только в одну управляющую компанию уже поступили обращения собственников жилых домов по улицам Нижняя, Школьная, 8-я Подлесная, 9-я Подлесная и так далее.

Жители рассказывают, что мошенники ходят в синей униформе с символикой, которая похожа на официальную газовую службу. Они представляют компанию «ГАЗ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Строительство и ремонт газовых систем».

- Сейчас наша служба не ведет проверки в этом микрорайоне. Более того, после таких проверок псевдогазовиков фиксируются утечки газа, приходится демонтировать установленное ими «оборудование», - сообщил руководитель Ижевского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО К ВАМ ПРИШЛИ ЧЕСТНЫЕ ГАЗОВИКИ?

Проверка газовых систем начинается с того, что организация уведомляет управляющую компанию о времени и дате обследования. УК, в свою очередь, должна согласовать время и дату с газовой организацией и проинформировать собственников.

По закону замена и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится исключительно в рамках договоров на техническое обслуживание. Компании, которые такие договоры не заключают с управляющей организацией, предлагают жителям многоквартирных домов заменить шланг или установить счетчик, занимаются исключительно коммерческой деятельностью.

Собственникам жилых помещений важно знать: прежде чем пускать домой представителей «газовой службы», нужно выяснить в своей управляющей компании, какая специализированная организация обслуживает внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование и проводит ли она сейчас проверку.

Кроме того, согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ собственники обязаны устанавливать счетчики газа только в тех домах, где потребление газа превышает 2 кубометра в час, то есть в домах, где газ используется на нужды отопления.

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