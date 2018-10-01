2018-10-01T16:13:29+03:00
Общество

Реконструкцию стадиона «Динамо» в Ижевске закончат к зиме

Через несколько месяцев планируют открыть каток
Елена ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Елена НаговицынаФото: Елена Наговицына
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Еще летом 2018 года в столице Удмуртии началась масштабная реконструкция стадиона «Динамо». На территории спортивного объекта работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 гг.».

По данным пресс-службы «Динамо», на данный момент идет подготовка стадиона, его оборудуют специальным искусственным покрытием, а также будут установлены легкоатлетические беговые дорожки.

- Точной даты конца работ нет, но мы планируем открыть каток в этом сезоне, - сообщила руководитель пресс-службы «Динамо» Екатерина Булычева.

Напомним, что реконструкция стадиона проходила уже в 2011 году, также был обновлен и бассейн «Динамо». О новой реконструкции объекта заговорили в сентябре 2015 года, а уже в феврале 2016 года глава Минспорта России заявил, что 3,5 млрд рублей будет выделено на проект по модернизации спортивных объектов обществу «Динамо». В августе 2016 года на все работы Минспорт страны выделил 700 миллионов рублей. В феврале 2017 года на территории стадиона обещали установить пандусы и специальный подъемник в малом бассейне, а в ноябре того же года масштабный проект наконец-то был согласован.

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