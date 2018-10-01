2018-10-01T17:06:53+03:00
Общество

С 1 октября оплата проезда картой в автобусах Ижевска вновь повысится

Три месяца действовала льготная цена – 17 рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 1 октября завершилась акция на льготный проезд в автобусах при оплате банковской картой. Напомним, с 1 июля при бесконтактной оплате списывалось 17 рублей, а не 20. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, сейчас эксперимент завершился.

- За время акции пассажиры городских автобусов расплатились картой за почти 1 миллион 700 тысяч поездок! С 1 октября скидка не будет действовать, но оплата картой будет по-прежнему удобнее, чем наличными, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что сейчас еще можно оплатить проезд нескольких пассажиров банковской картой (продолжение).

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