Когда завершат ремонт моста через реку Пироговку в Ижевске?
На выезде из Ижевска, по улице Азина сейчас ежедневно начинают скапливаться пробки из-за ремонта моста через речку Пироговку. Напомним, его восстанавливают с середины августа.
Как рассказывали в пресс-служба главы и правительства Удмуртии, там должны укрепить балки, восстановить береговые опоры, произвести гидроизоляцию и замену асфальтобетонного покрытия.
Также уточняли, что ремонт продлится до 31 октября. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать пути объезда.
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