Когда завершат ремонт моста через реку Пироговку в Ижевске?

1 Окт. 16:34 2018-10-01T17:05:08+03:00

По сообщениям автомобилистов, ежедневно там скапливаются пробки

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На выезде из Ижевска, по улице Азина сейчас ежедневно начинают скапливаться пробки из-за ремонта моста через речку Пироговку. Напомним, его восстанавливают с середины августа.

Как рассказывали в пресс-служба главы и правительства Удмуртии, там должны укрепить балки, восстановить береговые опоры, произвести гидроизоляцию и замену асфальтобетонного покрытия.

Также уточняли, что ремонт продлится до 31 октября. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать пути объезда.

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