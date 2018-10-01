2018-10-01T17:05:08+03:00
Авто

Когда завершат ремонт моста через реку Пироговку в Ижевске?

По сообщениям автомобилистов, ежедневно там скапливаются пробки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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На выезде из Ижевска, по улице Азина сейчас ежедневно начинают скапливаться пробки из-за ремонта моста через речку Пироговку. Напомним, его восстанавливают с середины августа.

Как рассказывали в пресс-служба главы и правительства Удмуртии, там должны укрепить балки, восстановить береговые опоры, произвести гидроизоляцию и замену асфальтобетонного покрытия.

Также уточняли, что ремонт продлится до 31 октября. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать пути объезда.

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