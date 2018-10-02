2018-10-02T10:13:33+03:00
Общество

Четыре новые остановки появились в Ижевске

Они были установлены в рамках муниципального контракта с МУП «ДРЭУ»
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске установили четыре новые остановки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они появились в рамках муниципального контракта с МУП «ДРЭУ».

Список новых остановок:

- «Вараксино» (Шабердинский тракт, по ходу движения общественного транспорта в сторону города),

- «9 Января» (ул. Дзержинского, по ходу движения общественного транспорта в сторону улицы 9 Января),

- «ЛЭП» (автодорога «Ижевск - Оранжерейный комплекс», по ходу движения общественного транспорта в сторону города),

- «Столовая «Юбилейная» (ул. Клубная, по ходу движения общественного транспорта в сторону центра).

Также новые остановки в этом году появятся на остановке «Жигули» (ул. Союзная, по ходу движения в сторону ул. Ленина) и на остановке «Городок Металлургов» (ул. Школьная).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Реконструкцию стадиона «Динамо» в Ижевске закончат к зиме (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска