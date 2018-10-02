Четыре новые остановки появились в Ижевске

2 Окт. 06:42 2018-10-02T10:13:33+03:00

Они были установлены в рамках муниципального контракта с МУП «ДРЭУ»

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В Ижевске установили четыре новые остановки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они появились в рамках муниципального контракта с МУП «ДРЭУ».

Список новых остановок:

- «Вараксино» (Шабердинский тракт, по ходу движения общественного транспорта в сторону города),

- «9 Января» (ул. Дзержинского, по ходу движения общественного транспорта в сторону улицы 9 Января),

- «ЛЭП» (автодорога «Ижевск - Оранжерейный комплекс», по ходу движения общественного транспорта в сторону города),

- «Столовая «Юбилейная» (ул. Клубная, по ходу движения общественного транспорта в сторону центра).

Также новые остановки в этом году появятся на остановке «Жигули» (ул. Союзная, по ходу движения в сторону ул. Ленина) и на остановке «Городок Металлургов» (ул. Школьная).

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