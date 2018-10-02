2018-10-02T10:11:12+03:00
Спорт

Велогонщики из Удмуртии завоевали на первенстве России золото и бронзу

Соревнования прошли в Анапе
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: «Моя Анапа»Фото: «Моя Анапа»
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Спортсмены из Удмуртии завоевали золото и серебро на первенстве России по велосипедному спорту на шоссе среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Анапе.

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки сборных команд, бронза досталась Кириллу Капустину, а золото в групповой горной гонке взял Кирилл Мальков.

Длина трассы составляла 80 км. Кстати, трасса состояла из нескольких сложных подъемов, спусков и крутых поворотов. Всего на соревнования приехали 90 спортсменов из 17 регионов страны.

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