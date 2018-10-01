Футболистки ижевского «Торпедо» уступили столичному ЦСКА
29 сентября в Ижевске прошел заключительный матч чемпионата России по футболу среди женщин. На стадионе «Купол» наша команда «Торпедо» проиграла московскому ЦСКА.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу соперниц. Футболистки ЦСКА уже на 10-й минуте забили первый гол и уверенно продолжили атаковать ворота ижевских футболисток. Победным стал мяч, который забила Надежда Смирнова ударом головой в сетку.
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