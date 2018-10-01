2018-10-01T10:06:43+03:00
Общество

Футболистки ижевского «Торпедо» уступили столичному ЦСКА

Это был последний домашний матч сезона
Елена Перевощикова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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29 сентября в Ижевске прошел заключительный матч чемпионата России по футболу среди женщин. На стадионе «Купол» наша команда «Торпедо» проиграла московскому ЦСКА.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу соперниц. Футболистки ЦСКА уже на 10-й минуте забили первый гол и уверенно продолжили атаковать ворота ижевских футболисток. Победным стал мяч, который забила Надежда Смирнова ударом головой в сетку.

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