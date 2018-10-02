В Ижевске «лесовик» дал вторую жизнь засохшему дереву

2 Окт. 08:43 2018-10-02T10:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ижевска обратили внимание на весьма милую и добрую композицию, которая находится у дома №63 по улице Баранова. Там совместными усилиями дали вторую жизнь засохшему дереву. Как рассказала старшая по дому, резной рисунок появился еще в 2014 году, когда двор выиграл в конкурсе «Ижевск – цветущий город». После установки видеонаблюдения и детской площадки осталось немного средств, чтобы вложить их в благое дело.

- Дело в том, что около дерева проходит теплотрасса. И со временем оно высохло. Убирать его стоит больших денег, и мы решили сделать из него композицию, - рассказывает Назия Валиевна.

Фото: Сергей Грачев

Художник из Малопургинского района сделал эскиз «Лесовик», а мастер из Ижевска воплотил задумку в жизнь. Теперь на стволе есть персонажи удмуртской мифологии, а также милые медведи. Чтобы создать эту композицию, мастеру понадобилось 1,5 месяца.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Пара из Ижевска доехала на мотоцикле «Иж Юпитер-2» через Берлин до Атлантического океана! Они решили дополнить биографию создателя первых ижевских мотоциклов Петра Можарова (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».