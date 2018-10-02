2018-10-02T10:10:16+03:00
Общество

В Ижевске «лесовик» дал вторую жизнь засохшему дереву

Во дворе многоквартирного дома красуется арт-объект
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Жители Ижевска обратили внимание на весьма милую и добрую композицию, которая находится у дома №63 по улице Баранова. Там совместными усилиями дали вторую жизнь засохшему дереву. Как рассказала старшая по дому, резной рисунок появился еще в 2014 году, когда двор выиграл в конкурсе «Ижевск – цветущий город». После установки видеонаблюдения и детской площадки осталось немного средств, чтобы вложить их в благое дело.

- Дело в том, что около дерева проходит теплотрасса. И со временем оно высохло. Убирать его стоит больших денег, и мы решили сделать из него композицию, - рассказывает Назия Валиевна.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Художник из Малопургинского района сделал эскиз «Лесовик», а мастер из Ижевска воплотил задумку в жизнь. Теперь на стволе есть персонажи удмуртской мифологии, а также милые медведи. Чтобы создать эту композицию, мастеру понадобилось 1,5 месяца.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Пара из Ижевска доехала на мотоцикле «Иж Юпитер-2» через Берлин до Атлантического океана! Они решили дополнить биографию создателя первых ижевских мотоциклов Петра Можарова (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска