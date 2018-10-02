2018-10-02T10:06:12+03:00
Общество

Рок в защиту животных: В Ижевске пройдет благотворительный концерт для помощи пушистикам

Можно принести не только деньги, но и другие полезные для животных вещи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В воскресенье, 7 октября, в Ижевске пройдет благотворительная акция «Рок в защиту животных» - фестиваль стартует в 50 регионах России. Артисты проведут концерты в поддержку животных, пострадавших от рук человека. Как сообщают организаторы, основная цель мероприятия - донести окружающим, что мы все равны в этом мире - и животные, и люди.

- Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них, - рассказали организаторы.

Все средства, которые удастся собрать на фестивале, пойдут на нужды пушистых любимцев из реабилитационного центра. Можно будет принести корм, наполнители, игрушки для животных, лекарства, витамины, лежаки и прочие необходимые вещи.

На сцене будут выступать местные группы: «Два Рима», «Сны Саламандры», Аvis, «Святая инквизиция».

Когда: воскресенье, 7 октября, 19.00;

Где: бар «Без Б...» (ул. Свободы, 82а);

Стоимость: без ограничений.

14+

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